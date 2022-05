Osnutek odločitve vrhovnega sodišča ZDA na ulice pognal podpornike pravice do splava

Washington/New York, 4. maja - Pred vrhovnim sodiščem v Washingtonu so se v torek še drugi dan zapored zbrale množice, ki so v prestolnici ZDA izražale podporo pravici do splava, potem ko je v javnost pricurljal osnutek odločitve konservativne večine sodnikov, sodeč po katerem bo odpravljena odločitev sodišča, ki Američankam zagotavlja pravico do splava.