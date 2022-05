Za še več sončnic v Velenju bodo tam danes delili semena

Velenje, 7. maja - Rumene sončnice so že nekaj let simbol Velenja in vsako leto krasijo tudi mnoge javne površine. Ker si na Mestni občini Velenje želijo, da bi bilo mesto letos še bolj cvetoče in odeto v rumeno-zelene barve, bodo danes v okviru Pomladnega sejma občanom podarili 1000 paketkov s semeni sončnic. Paketke bodo pred mestno hišo začeli deliti ob 10. uri.