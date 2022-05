2017 - Tri, dva, ena, nič, Slovenija je evropski prvak

Ljubljana, 4. maja - Slovenija bo skoraj pet let po zgodovinskem in največjem uspehu slovenskega športa dobila dokumentarni film, ki bo v 113 minutah prikazal ozadje ob osvojitvi zlate medalje na košarkarskem evropskem prvenstvu v Istanbulu. Premiera filma z naslovom 2017 in podnaslovom Tri, dva, ena, nič, Slovenija je evropski prvak, bo 3. junija v dvorani Stožice.