Dva meseca pred iztekom neizkoriščenih še za okoli 142 milijonov evrov bonov

Ljubljana, 4. maja - Do konca prvomajskih počitnic so prebivalci Slovenije unovčili 76 odstotkov vrednosti izdanih turističnih bonov in 70 odstotkov vrednosti izdanih bonov 21. Obe vrsti bonov je mogoče unovčiti do konca junija, na razpolago ostaja še 86 milijonov evrov potencialne vrednosti prvih in 56 milijonov evrov drugih.