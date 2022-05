V Portorožu odprli jubilejno konferenco kakovosti

Portorož, 4. maja - V Portorožu so danes odprli jubilejno, 30. konferenco kakovosti, ki jo skupaj s Slovenskim združenjem za kakovost in odličnost (SZKO) organizira ministrstvo za javno upravo. Govorci so izpostavili pomen kakovosti tako za posameznike kot tudi za podjetja in organizacije ter konkretne aplikacije pojma kakovosti.