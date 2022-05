Anketa Mladih zdravnikov Slovenije: Kršitve pravic mladih zdravnikov in zobozdravnikov zelo pogoste

Ljubljana, 4. maja - Mladi zdravniki Slovenije so v anketi o spoštovanju delavskih pravic med mladimi zdravniki in zobozdravniki ugotovili, da so kršitve teh "porazno pogoste". Menijo, da gre za sistemski problem, ki ni omejen zgolj na mlade, in da so razmere na področju vodenja in organizacije zdravstvenih ustanov izredno slabe.