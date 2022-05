Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 4. maja - Nevarnost snežnih plazov je povsod majhna, prve stopnje in se čez dan zaradi dnevnega segrevanja poveča. Snežna odeja je večinoma dobro povezana in stabilna, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Nekaj več previdnosti je potrebno v visokogorju, kjer se snežna odeja od zadnjega sneženja še ni povsem predelala. Pod večjo obremenitvijo se lahko sproži kakšen manjši kložast snežni plaz. Na strmih s soncem obsijanih pobočjih so možni manjši snežni plazovi mokrega snega. Prav tako so v višjih predelih še zimske razmere, vetru izpostavljene in senčne lege so predvsem zjutraj in deloma dopoldne nevarne za zdrs.

Sneg, ki je zapadel v visokogorju v preteklih dneh, se je hitro sesedel in talil. Nižje je predvsem v senčnih legah stara in preobražena snežna odeja, nad okoli 2000 metri pa je na tej podlagi nekaj novejšega snega. Čez dan se sneg ojuži, ponoči pomrzne in zato je zjutraj trd in poledenel, novejši pa skorjast. V sredogorju leži snežna odeja le še v senčnih legah.

Danes bo sprva pretežno jasno. Čez dan bo nastajala kopasta oblačnost, popoldne pa krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Pihal bo šibak jugozahodnik. V četrtek bo vreme podobno, le popoldanske plohe bodo malo verjetne. Ničta izoterma bo na nadmorski višini okoli 2500 metrov.

V petek bo oblačno in megleno z občasnimi padavinami, ki se bodo začele pojavljati nekje sredi dopoldneva. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 2000 metrov. Pihal bo vzhodni veter.

Snežne razmere bodo danes in v četrtek ostale podobne, le sneg se bo zaradi višjih temperatur še nekoliko bolj zmehčal, novejši pa hitreje talil. Možni bodo manjši plazovi ali osipi južnega snega. Zjutraj bo v visokogorju nevarnost zdrsa.