Washington presenetil Florido na uvodni tekmi

Miami, 4. maja - Hokejisti Washington Capitals so na prvi tekmi uvodnega kroga končnice lige NHL s 4:2 presenetili vodilno moštvo po rednem delu Florida Panthers. V pretekli noči so si zmage zagotovili še Pittsburgh Penguins, ki so ekipo New York Rangers premagali v tretjem podaljšku, Colorado je bil boljši od Nashvilla, Calgary pa od Dallasa.