Umrl eden od pionirjev F1 Tony Brooks

London, 4. maja - Pionir motošporta Tony Brooks, ki je v petdesetih letih prejšnjega stoletja osvojil šest dirk za veliko nagrado v formuli 1 in se ga je prijel vzdevek "dirkaški zobozdravnik", je umrl v starosti 90 let. Britanec je bil zadnji preživeli zmagovalec dirke formule 1 iz petdesetih let prejšnjega stoletja, piše francoska tiskovna agencija AFP.