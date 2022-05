Boston in Milwaukee izenačila razmerje moči

Boston, 4. maja - Košarkarji Boston Celtics so v polfinalu vzhodne konference severnoameriške lige NBA na drugi tekmi v domači dvorani s 109:86 premagali branilce naslova Milwaukee Bucks in v boju na štiri zmage razmerje izenačili na 1:1. Na zahodu so bili uspešni Memphis Grizzlies, ki so Golden State Warriors premagali s 106:101 in prav tako izenačili na 1:1.