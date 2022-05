Več kot 20 študentov za ustrezno vrednotenje vseh poklicev v turizmu

Ljubljana/Bled/Maribor, 21. maja - Študentom treh višjih strokovnih šol v programih za gostinstvo in turizem v Ljubljani, Mariboru in na Bledu ni vseeno, da so nekateri poklici v turizmu spregledani. K razmisleku o tem želijo povabiti širšo javnost. Lotili so se projekta Vzemi si čas za nas in opomnili, da si tudi denimo kuharji in čistilke zaslužijo ustrezno vrednotenje.