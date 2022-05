Po Liverpoolu bo drevi znan še drugi finalist lige prvakov

Ljubljana, 4. maja - Nogometaši Reala Madrida in Manchester Cityja bodo drevi ob 21.00 odločili, kodo bo drugi finalist te sezone lige prvakov. Eno mesto so že zavzeli igralci Liverpoola, za drugo pa se bosta v Madridu pomerila rekorder po številu evropskih naslovov Real in City, ki lovi svojo prvo tovrstno lovoriko. Na prvi tekmi je doma zmagal s 4:3.