Benfica, Nexe Našice, Magdeburg in Wisla Plock na FF

Ljubljana, 3. maja - Po današnjih povratnih četrtfinalnih moških rokometnih tekmah so znane vse štiri ekipe, ki so se uvrstile na zaključni turnir evropske lige. Za zmago v drugem najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini, ki bo 28. in 29. maja, se bodo pomerili portugalska Benfica iz Lizbone, hrvaške Nexe Našice, nemški Magdeburg in poljska Wisla iz Plocka.