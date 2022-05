Finančni ministri EU za dodaten napredek pri dokončanju bančne unije

Bruselj, 3. maja - Finančni ministri držav članic EU so na današnjem zasedanju evroskupine razpravljali o osnutku delovnega načrta za dokončanje bančne unije, ki jim ga je predstavil vodja evroskupine Paschal Donohoe. Ministri so predstavili svoja stališča in se strinjali, da je treba narediti dodaten napredek. Donohoe si prizadeva za dogovor do konca junija.