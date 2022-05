Petrol zavrača očitke o kartelnem dogovarjanju

Ljubljana, 3. maja - Petrol samostojno določa svojo cenovno politiko za pogonska goriva in se pri tem ne usklajuje z drugimi ponudniki, so se na izjavo najverjetnejšega mandatarja Roberta Goloba o sumu kartelnega dogovarjanja odzvali v energetski družbi. Golob je danes izpostavil, da so cene pogonskih goriv po vladni odločitvi, da jih ne regulira več, zelo usklajene.