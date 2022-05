Anderson končal teniško pot

New York, 3. maja - Južnoafriški teniški igralec Kevin Anderson se je pri 35 letih odločil za konec kariere, je poročal Reuters. Anderson je nekdanji finalist turnirjev za grand slam v Wimbledonu in New Yorku, na lestvici ATP pa je bil 203 centimetre visoki tenisač najvišje na petem mestu, in sicer leta 2018.