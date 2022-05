Vreme: Jasno

Zjutraj bo pretežno jasno, ponekod po nižinah bo kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, ob morju okoli 11 stopinj Celzija. V sredo bo sprva pretežno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo posamezne plohe ali nevihte. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. V petek bo oblačno, dež bo od juga zajel vso Slovenijo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Hladneje bo.

Vremenska slika: Nad srednjo in južno Evropo je območje enakomernega zračnega tlaka. V višinah se nad nami ob šibkih vetrovih zadržuje razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, ki bodo pogostejše v Alpah. Ob severnem Jadranu bo suho in povečini sončno.