Ljubljana, 3. maja - Po madridskem Realu in istanbulskem Anadolu Efesu si je tretjo vozovnico za zaključni turnir v košarkarski evroligi med 19. in 21. majem v Beogradu danes zagotovila še Barcelona, ki je na odločilni peti tekmi premagala Bayern iz Münchna z 81:72 in v zmagah slavila s 3:2.