Siloviti spopadi na vzhodu Ukrajine, Rusija napadla jeklarno v Mariupolju

Kijev/Mariupolj, 3. maja - Ruske sile so po današnji uspešni evakuaciji 100 civilistov napadle jeklarno Azovstal, ki je zadnja utrdba ukrajinskih sil v mestu Mariupolj, so navedbe ruskega obrambnega ministrstva povzele tuje tiskovne agencije. Ruska vojska je napadla tudi vojaško letališče pri mestu Odesa in uničila pošiljke orožja iz ZDA in Evrope.