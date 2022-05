Slovensko društvo na Švedskem obeležilo 50 let delovanja

Skrt je pohvalil ohranjanje slovenske identitete, običajev in zlasti slovenskega jezika. Izrazil je upanje, da bi Slovenci na Švedskem tudi v prihodnje ohranjali povezanost med seboj in s Slovenijo ter pri tem ponudil nadaljnjo podporo veleposlaništva in slovenske vlade, so sporočili z veleposlaništva v Koebenhavnu.

Ob 30-letnici vzpostavitve diplomatskih odnosov med Slovenijo in Švedsko se je veleposlanik zahvalil vsem, ki so se leta 1991 aktivno zavzeli za mednarodno priznanje Slovenije s strani Švedske, ter za vsak prispevek posameznikov pri krepitvi vezi med prijateljskima državama.

Društvu in njegovemu predsedniku Alojzu Macuhu je veleposlanik predal priznanji urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Prav tako je ob njegovem zlatem jubileju društvu podelil priznanje in zahvalo veleposlaništva.

Köping je industrijsko mesto z okrog 18.000 prebivalci, ki leži približno 150 kilometrov zahodno od Stockholma. Večina Slovencev je tja prišla v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Na Švedskem sicer deluje devet slovenskih društev, ki so povezana pod okriljem Slovenske zveze na Švedskem.