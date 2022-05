Rektorska konferenca in KOsRIS pozdravljata namero o novem ministrstvu za visoko šolstvo

Ljubljana, 3. maja - V rektorski konferenci in KOsRIS pozdravljajo napoved najverjetnejšega mandatarja za sestavo vlade in predsednika Gibanja Svoboda Roberta Goloba o reorganizaciji trenutnega šolskega ministrstva v dve ločeni ministrstvi, in sicer v eno za vzgojo v osnovnih in srednjih šolah ter drugo za visoko šolstvo, znanost, inovacije in digitalizacijo.