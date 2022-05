Začetek Majskih iger tudi ob visokem jubileju ljubljanskega študentskega doma

Ljubljana, 3. maja - Po dveh letih se v Rožno dolino vračajo Majske igre, ki jih organizira Študentski svet stanovalcev. To je čas, ko študijske obveznosti malo trpijo, študentje pa se sprostijo. Tedni zabave, športa in kulture so še zadnja postojanka vsakega študenta pred napornim izpitnim obdobjem. 24. maja bo tudi osrednja slovesnost ob obletnici študentskega doma.