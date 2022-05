Mednarodni projekt ugotavlja težave in izzive lokalnih medijev ter daje priporočila

Ljubljana, 3. maja - Večina težav lokalnih medijev izvira iz pomanjkanja finančnih in drugih virov ter političnih pritiskov, ki so jim izpostavljeni. Glavni izzivi teh medijev so zmanjševanje števila bralcev in prodaje tiskanih različic, bi pa mediji lahko več poročali o bolj raznolikih temah, pomembnih za lokalno skupnost, je nekaj ugotovitev mednarodnega projekta.