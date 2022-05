Promet na slovenskih avtocestah že na predkoronski ravni

Ljubljana, 4. maja - Epidemija covida-19 je v minulih dveh letih precej spremenila potovalne navade ljudi. Avtoceste so bile zaradi večjega obsega dela od doma in omejitvenih ukrepov precej manj obremenjene, z njihovo sprostitvijo in ugodnejšo epidemiološko sliko pa se je promet vrnil. Na slovenskih avtocestah je po Darsovih podatkih že približno enak kot leta 2019.