V Grčiji začetek gradnje LNG-terminala za neodvisnost od ruskega plina

Solun, 3. maja - Pri grškem pristaniškem mestu Aleksandrupolis, na skrajnem vzhodu države blizu meje s Turčijo in Bolgarijo, so obeležili začetek gradnje terminala na morju za utekočinjeni zemeljski plin (LNG). Z njim naj bi okrepili oskrbo jugovzhodne Evrope s tem energentom in omogočili neodvisnost od ruskega plina. Prve dobave naj bi stekle v 20 mesecih.