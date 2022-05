Gibanje Svoboda, SD in Levica želijo vlado sestaviti do 3. junija

Ljubljana, 3. maja - Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob, predsednica SD Tanja Fajon in koordinator Levice Luka Mesec so prvi uradni krog koalicijskih pogajanj ocenili kot uspešnega. Danes so določili časovnico nadaljnjih pogajanj, vlado pa si želijo sestaviti do 3. junija. Do konca tedna je pričakovati razrez ministrskih mest po koalicijskih partnerjih.