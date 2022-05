Tonin s hrvaškim kolegom o Ukrajini, Zahodnem Balkanu in sodelovanju

Mali Lošinj, 3. maja - Obrambni minister Matej Tonin se je na Hrvaškem srečal s hrvaškim kolegom Mariem Banožićem. Ministra sta spregovorila o situaciji v Ukrajini in razmerah na Zahodnem Balkanu ter izmenjala izkušnje pri transportu opreme in spregovorila o možnosti sodelovanja pri tem z ostalimi zaveznicami, so sporočili s slovenskega obrambnega ministrstva.