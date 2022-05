East is Best s številnimi dogodki v Sloveniji in sedmih drugih državah

Ljubljana, 3. maja - Letošnji mednarodni projekt East is Best povezuje osem festivalov iz osmih držav Srednje in Vzhodne Evrope. Med aprilom in junijem se bo zvrstilo 24 dogodkov, na katerih bodo predstavili 14 različnih predstav in 63 umetnikov. Poleg Slovenije East is Best 2022 poteka na Hrvaškem, v BiH, Srbiji, Severni Makedoniji, Bolgariji, Madžarski in Latviji.