Ob Težki vodi v Novem mestu bodo uredili pot za pešce in kolesarje

Novo mesto, 3. maja - Mestna občina Novo mesto in projektna partnerja, hrvaško gradbeno podjetje Krk in družba CBE, so danes podpisali pogodbo za ureditev prvega dela poti za pešce in kolesarje ob potoku Težka voda v Novem mestu. Gradnja bo skupaj z davkom novomeško občino stala nekaj več kot 600.000 evrov, je ob podpisu navedel novomeški župan Gregor Macedoni.