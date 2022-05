Ob dnevu svobode medijev številni pozivi k prenovi medijske zakonodaje in k umiku politike iz javnih medijev

pripravila Vasnja Tekavec

Ljubljana, 3. maja - Danes obeležujemo svetovni dan svobode medijev. Novinarske organizacije so ob tem opozorile na nevzdržno stanje na RTVS in pozvale k takojšnjemu umiku politike iz javnih medijev. V ospredju je bila tudi slaba uvrstitev Slovenije na indeksu medijske svobode, na katerem je zdrsnila za 18 mest in je med 180 državami zasedla 54. mesto.