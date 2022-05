Ljubljana, 3. maja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je štajerska avtocesta zaradi naletov tovornih vozil zaprta na dveh odsekih, in sicer med Dramljami in počivališčem Zima proti Ljubljani ter med Celjem/center in Lopato proti Ljubljani. Obvoz za vozila do sedmih ton in pol je možen po cesti Slovenske Konjice-Celje-Žalec.