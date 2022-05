FAO: Gozdovi lahko pomagajo pri odpravljanju posledic kriz

Rim, 7. maja - Gozdovi nam lahko pomagajo pri odpravljanju posledic kriz, kot so podnebne spremembe in pandemija covida-19, a le, če pospešimo ukrepe za sprostitev njihovega potenciala, ugotavlja Organizacija ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO). Pri tem poziva k zaustavitvi krčenja gozdov, obnovi degradiranih zemljišč in trajnostni rabi gozdov.