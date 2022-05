Gibanja Svoboda, SD in Levica so začeli koalicijska pogajanja

Ljubljana, 3. maja - Gibanja Svoboda, SD in Levica so v DZ tudi uradno začeli koalicijska pogajanja. Najverjetnejši novi mandatar Robert Golob je s predsednico SD Tanjo Fajon in koordinatorjem Levice Luko Mescem začel pogajanja o oblikovanju nove vlade, kadrovskem razrezu in sestavljanju ministrske ekipe. Operativno vlado si Golob želi še pred počitnicami.