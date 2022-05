Papež pripravljen na srečanje s Putinom

Vatikan, 3. maja - Papež Frančišek je zaprosil za sestanek z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, kjer bi se pogovorila o končanju vojne v Ukrajini, vendar še ni prejel odgovora. "Putin ne more in ne želi imeti tega srečanja v tem trenutku. Toda kako drugače, naj zaustavimo to brutalnost", je v intervjuju za italijanski časnik Corriere della Sera dejal papež.