V Londonu retrospektiva Walterja Sickerta

London, 4. maja - V londonski galeriji Tate so nedavno odprli retrospektivo Walterja Sickerta, ki z več kot 150 deli prikazuje ustvarjalnost tega revolucionarnega britanskega slikarja po rodu iz Nemčije. Dela za razstavo so si izposodili iz več kot 70 zasebnih in javnih zbirk po svetu. Razstave njegovih del v takšnem obsegu ni bilo na ogled skoraj 30 let.