Dan Aris letos namenjen razpravi o izboljšanju sodelovanja med znanostjo in gospodarstvom

Ljubljana, 18. novembra - V organizaciji Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS (Aris) se začenja že sedmi nacionalni dogodek Dan Aris 2024: Podpiramo odličnost. Namenjen bo razpravi o izboljšanju sodelovanja med znanostjo in gospodarstvom, komuniciranju znanosti in inovacijski dejavnosti. Podelili bodo tudi nagrade za najvidnejše dosežke 2024.