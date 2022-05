Varuh človekovih pravic pričakuje ukrepe za večjo medijsko svobodo

Ljubljana, 3. maja - Varuh človekovih pravic Peter Svetina je ob svetovnem dnevu medijev in Unescovem svetovnem dnevu svobode tiska izpostavil pomen svobodnih in neodvisnih medijev za delovanje demokratične in pluralne družbe. Od oblasti pričakuje ustrezne ukrepe, s katerimi bo Slovenija napredovala na lestvici medijske svobode organizacije Novinarji brez meja.