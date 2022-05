Ljubljana, 3. maja - Velenjski župan Peter Dermol bo danes ob 17. uri v Domu kulture Velenje ob mednarodnem dnevu medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov sprejel zdravstveno osebje iz Zdravstvenega doma Velenje, Lekarne Velenje in Doma za varstvo odraslih Velenje, so sporočili iz Mestne občine Velenje.