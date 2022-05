Spustaši z DP začeli letošnje izbirne tekme

Ljubljana, 2. maja - Spustaši na divjih vodah so danes na Savi Dolinki tekmovali za naslove državnih prvakov v klasičnem spustu, tekma pa je bila hkrati tudi prva izmed štirih izbirnih za sestavo slovenske reprezentance. Državni prvaki so postali kajakaš Simon Oven, kajakašica Ana Šteblaj, kanuist Blaž Cof ter kanuista Nejc Gradišek in Martin Gale v konkurenci dvojcev.