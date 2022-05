Ob koncu praznikov zastoji na mejnih prehodih

Ljubljana, 2. maja - Ob zaključku prvomajskih praznikov so na mejnih prehodih s Hrvaško nastali zastoji, a se promet že umirja. Osebna vozila za vstop v državo na mejnih prehodih Obrežje in Metlika čakajo do ene ure, na mejnih prehodi Gruškovje in Vinica pa do pol ure, kažejo podatki Prometno-informacijskega centra za državne ceste.