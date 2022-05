IPI pred dnevom svobode medijev o stanju v Srednji Evropi, tudi v Sloveniji

Ljubljana, 2. maja - Novinarji iz Slovenije, Poljske, Češke in Madžarske so v okviru spletne razprave Mednarodnega inštituta za tisk (IPI) o prihodnosti medijev v Srednji Evropi danes spregovorili o izzivih, s katerimi se soočajo na področju neodvisnih medijev. Zadeve so najbolj zaskrbljujoče predvsem na Madžarskem, kjer je Viktor Orban znova zmagal na volitvah.