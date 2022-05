Giro z dvema Slovencema tudi z etapo po slovenskih cestah

pripravil Aljoša Žvirc

Budimpešta, 4. maja - V petek se bo v madžarski Budimpešti z etapo do Višegrada začela 105. kolesarska dirka po Italiji. Na njej bosta nastopila dva Slovenca, oba v dresu moštva Bahrain-Victorious. To bosta Domen Novak in Jan Tratnik, ki že z nestrpnostjo pogledujeta proti 19. etapi 27. maja, ko bo rožnata pentlja za natanko 37,6 km zavila tudi v Slovenijo.