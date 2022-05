Republikanski volivci na strankarskih volitvah o podpori trumpovski usmeritvi stranke

New York, 2. maja - V ameriški zvezni državi Ohio in Indiana danes potekajo strankarske volitve za kandidate, ki se bodo novembra na volitvah sredi predsedniškega mandata med drugim pomerili za položaje v zveznem kongresu. Strankarske volitve bodo do konca maja tokrat pomembne predvsem za republikance, ki bodo nekakšen referendum o podpori Donaldu Trumpu.