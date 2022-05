Urednica Studia City: Marcel Štefančič bo oddajo začasno vodil zastonj

Ljubljana, 2. maja - Urednica oddaje Televizije Slovenija Studio City Alenka Kotnik je sporočila, da sta z voditeljem Marcelom Štefančičem sklenila dogovor, da bo do ureditve razmerij oz. največ tri mesece oddajo vodil, ne da bi za to prejel plačilo. S tem bo omogočil, da oddaja normalno poteka naprej in da ne pride do nepopravljive škode za RTV Slovenija, je dodala.