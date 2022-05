Vreme: Spremenljivo do pretežno oblačno

Ljubljana, 2. maja - Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bodo še krajevne padavine, ki bodo pogostejše dopoldne. Na jugozahodu bo delno jasno. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo v alpskih dolinah okoli 13, drugod od 15 do 21 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči se bo delno razjasnilo. Zjutraj bo po nižinah nastalo nekaj kratkotrajne megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, ob morju okoli 11 stopinj Celzija. V torek bo delno jasno, čez dan bo nastajala spremenljiva kopasta oblačnost. Sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti posamezne kratkotrajne plohe, možna je tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 21, v Vipavski dolini do 23 stopinj Celzija.

Obeti: Tudi v sredo bo sprva precej jasno s kratkotrajno meglo po nižinah. Sredi dneva in popoldne pa bodo možne posamezne plohe. V četrtek se bo verjetnost za krajevne padavine spet nekoliko povečala. Pihal bo jugozahodnik.

Vremenska slika: Nad Alpami, Jadranom in Balkanom se v višinah zadržuje višinsko jedro hladnega zraka, ki povzroča nestanovitno vreme. Od vzhoda nad naše kraje še doteka vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo precej oblačno, več jasnine bo ob Jadranu. Še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo pogostejše v Alpah in v notranjosti Hrvaške. V torek se bo delno razjasnilo. Sredi dneva in popoldne bodo znova posamezne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v Alpah. Ob severnem Jadranu bo suho in sončno.

Biovreme: V ponedeljek bo vpliv vremena na počutje zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave. V torek bo vremenska obremenitev popustila. Vpliv vremena na počutje ljudi bo ugoden.