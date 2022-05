V Parizu zaradi izgredov na prvomajskih shodih številne aretacije

Pariz, 2. maja - V Parizu so v nedeljo na shodih ob mednarodnem dnevu dela izbruhnili izgredi. Skupina protestnikov se je spopadla s policijo, ki je uporabila solzivec in vodne topove. Francoski notranji minister Gerald Darmanin, ki je izgrede obsodil in nasilje označil za nesprejemljivo, je sporočil, da je policija aretirala 54 ljudi.