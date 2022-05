Madrid, 1. maja - Nogometaši Barcelone so v 34. krogu španske lige zabeležili 20. prvenstveno zmago. Z 2:1 so premagali Mallorco, s tem pa izkoristili sobotni spodrsljaj Seville, saj so zdaj sami na drugem mestu prvenstvene razpredelnice, od Seville imajo dve točki več.