Boston, 1. maja - Z dvobojem med Boston Celtics in Milwaukee Bucks se je začel drugi krog končnice v severnoameriški ligi NBA. Prvaki Bucks so prvo tekmo dobili s 101:89. Ob zmagi se je najbolj izkazal Giannis Antetokounmpo, ki je dosegel trojni dvojček s 24 točkami, 13 skoki in 12 podajami.