Dunaj, 1. maja - Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško se s svojim Salzburgom veseli četrte zaporedne dvojne krone. Naslov v avstrijskem prvenstvu so si Salzburžani pred časom zagotovili predčasno, danes pa so osvojili še pokal, potem ko so v Celovcu s 3:0 premagali Ried.