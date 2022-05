Madrid, 1. maja - Španski teniški zvezdnik Rafael Nadal je tako kot srbski as Novak Đoković okrcal organizatorje Wimbledona, potem ko so prepovedali nastop ruskim in beloruskim igralcem ter igralkam na tretjem grand slamu sezone. Petintridesetletni Španec je odločitev označil za "nepošteno".